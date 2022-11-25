6 миллионов абонентов. Количество людей без электрики с 23 ноября сократилось вдвое — Зеленский 25 ноября, 22:52 Жители Львова во время отключений света 24 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 25 ноября, заявил, что количество абонентов без электрики после массированной российской атаки 23 ноября сократилось вдвое.

«Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, — энергетика. Со среды и до сегодня удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электрика для стабилизации системы», — сказал глава государства.



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Зеленский добавил, что вечером в пятницу отключения действуют в большинстве областей и в Киеве, самые большие проблемы — в столице, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях. Без электричества — больше 6 миллионов абонентов, в то время как вечером среды были отключены почти 12 миллионов абонентов.

Президент также попросил украинцев экономно потреблять электроэнергию.

«Если есть электричество, это не значит, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста. Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию», — отметил он.

Ранее в НЭК Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит — 30% от потребности потребления.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для перехода на плановые графики отключений света после массированных российских ударов нужно от пяти дней до недели.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

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