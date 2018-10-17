В УГКЦ прокомментировали процесс создания поместной Украинской православной церкви

Епископ Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк прокомментировал процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

По словам Гудзяка, создание единой поместной православной церкви, предоставление ей томоса об автокефалии было бы большим событием для Украины.

"Потому что Украина - одна из крупнейших стран в мире по числу практикующих православных христиан, и она имеет право на то, чтобы в соответствии с православной практикой, быть самоуправляемой", - заявил он в интервью Радіо Свобода.

Гудзяк добавил, что когда украинские православные объединятся, то есть надежда на то, что с единой церковью будет легче вести богословский, духовный, экуменический диалог.

Епископ Гудзяк также не думает, что будет массовый переход верующих и священников из УГКЦ в поместную православную церковь.

"Я думаю, что массового движения не будет, но единичные случаи, видимо, будут. И здесь, к сожалению, надо предупредить наших православных братьев, первые будут переходить священники, которые имеют дисциплинарные проблемы, которые у нас под какими-то санкциями. И это бы для нашей церкви был очищением", - подчеркнул епископ.

Гудзяк подчеркнул, что греко-католики в 20-м веке пролили реки крови за единство с Римом и порывать связь с ним не собираются.

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11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

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