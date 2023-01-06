У Московского патриархата кризис идентичности — глава УГКЦ 6 января, 21:30 Глава УГКЦ призвал христиан воздержаться от ненависти (Фото:УГКЦ)

Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ считает, что из-за принадлежности к русской православной церкви и в то же время переживание патриотических чувств, некоторые верующие московского патриархата испытывают кризис.

Об этом он сказал в интервью NV.



По его словам, понятно, что украинская православная церковь (МП) — это неотъемлемая часть русской православной церкви (РПЦ).

Когда началась война у этой церкви пошел процесс переживания кризиса идентичности: есть верные этой церкви и одновременно лояльные украинскому государству патриоты, защищающие свою родину.

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«Эта раздвоенность влечет за собой внутренний кризис», — объясняет он.

Кроме того, по мнению иерарха греко-католической церкви, очевиден факт коллаборантства ее представителей с российским оккупантом и то, что церковная верхушка УПЦ МП вяло отреагировала на множественные факты коллаборантства их священнослужителей с российскими оккупантами.

«Мы должны молиться за мудрость нашей власти и за ее решимость, чтобы была политическая воля действовать в определенном направлении. Здесь все равны перед законом: или православный, Московского патриархата, ПЦУ, или католик, или иудей, или мусульман. И когда есть доказанный факт коллаборантства с врагом, государство не может молчать, иначе оно покрывает такия действия», — сказал он.

Не учитывая того, считает глава УГКЦ, что есть свобода совести и свободы религии. Ее соблюдение является вопросом национальной безопасности, потому что это важно для государства с точки зрения его обязательств перед мировым сообществом.

По его мнению, власти должны тщательно выверять, какие инструменты использовать для обезвреживания московских агентов в рясах и не идти прямым путем запретов.

«Наша церковь уже когда-то была запрещена при Сталине и что? Мы победили. То есть запретить кого-то это не значит прекратить его существование. Если мы хотим увековечить московский патриархат в Украине, давайте его запретим. Это будет действовать против цели, которую мы себе ставим. Нам нужно молиться за мудрость наших законотворцев, чтобы помочь им здесь по-другому действовать», — сказал Шевчук.