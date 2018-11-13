В ЦИК рассказали о процедуре голосования переселенцев на выборах президента

Принять участие в выборах президента Украины смогут переселенцы, которые официально зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и проживают на подконтрольной Киеву территории.
Об этом рассказал заместитель главы Центризбиркома Евгений Радченко на пресс-конференции, пишет УП.
По его словам, порядок голосования будет таким же, как и в 2014 году.
"Именно на президентских выборах они смогут проголосовать так, как они это могли сделать и на прошлых выборах", - сказал Радченко.
Отметим, что в 2014 году переселенцы могли проголосовать на выборах президента Украины. подтвердив необходимость изменения их места голосования. Для этого необходимо было подать заявление в отделение Госреестра избирателей по месту жительства на территориях, подконтрольных Украине.
Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года.
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