23 октября 2018, вторник

В центре Киева рекламируют прокремлевскую партию, фигурирующую в деле о покушении на Бабченко - фото

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За финансированием партии стоят высокопоставленные лица РФ
Фото: Kristina Berdynskykh/Facebook

За финансированием партии стоят высокопоставленные лица РФ

На улице Городецкого в центре Киеве появился ситилайт с рекламой прокремлевской партии Разумная сила, которая фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом у себя в Facebook рассказала журналист НВ Кристина Бердинских, опубликовав соответствующее фото.

"Помните, по делу Аркадия Бабченко СБУ заявила о том, что заказчики финансировали из РФ украинскую политическую партию "Розумна сила"? И что финансирование происходило под руководством высших чиновников РФ? Сегодня "Розумна сила" спокойно рекламирует себя в центре Киева. Интересно, что партия имеет ввиду, когда говорит "Поклич нових"?", - написала она.

Финансирование партии Разумная сила организаторы покушения на Бабченко обсуждали, в частности, на записи, которая была опубликована СБУ.

Согласно имеющейся информации, за данной политической силой стоят соратник президента-беглеца Виктора Януковича и бывший глава НБУ Сергей Арбузов и высшее руководство РФ.

Это стало известно после того, как в Сети опубликовали данные следствия с именами 47 потенциальных жертв кремлевского режима, которых должны были убить по заданию тех же лиц, которые заказали Бабченко.

 

Журнал Новое Время №38

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