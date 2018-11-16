В центре Киева ограбили народного депутата - СМИ

Неизвестные ограбили в Киеве депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Ярослава Едакова, передает Обозреватель со ссылкой на осведомленный источник.
Как сообщается, инцидент произошел, когда нардеп проводил вместе с дочерью время в универмаге Украина на площади Победы.
Когда Едаков вернулся к автомобилю, то обнаружил, что в сумке нет его портмане, в котором были документы, банковские карты и наличные, сумма которых не уточняется.
При этом среди украденных документов оказались депутатское удостоверение, водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу, владельцами которых числятся родственники депутата.
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