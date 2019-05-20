В суде заявили о невозможности блокирования указа о роспуске Рады 20 мая, 17:57 1646 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Владимир Зеленский распускает парламент REUTERS / Gleb Garanich

Судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин сообщил, что указ президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады невозможно заблокировать в судебном порядке.

«Нет. Остановка указа президента Украины [в порядке обеспечения искового заявления] не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом», - сообщил он в Facebook.

Санин добавил, что в рамках обеспечения иска невозможно запретить Центральной избирательной комиссии подготовку и проведение внеочередных выборов.

Также Санин напомнил, что решение о роспуске Верховной Рады должно быть оформлено в форме президентского указа, который принимается после консультаций с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций. Однако их позиция не может заблокировать принятие указа.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.