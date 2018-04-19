В суде над Ефремовым допросят Мосийчука

19 апреля Старобельский районный суд Луганской области планирует допросить народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Допрос пройдет по делу экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, передает Радио Свобода.

Напомним, экс-нардепа от Партии регионов Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка террористов "ЛНР" и незаконное завладение имуществом Луганскугля. На представленном видео Ефремов активно участвует в митинге в Луганске в марте 2014 года. Тогда же на здании облсовета заменили украинский флаг русским.

В частности, речь идет об уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины, в том числе злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог.

По последним данным, Ефремову продлили срок содержания под стражей до 3 мая.