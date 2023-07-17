Захват государственной власти в 2010 году. В суд направлено дело в отношении Януковича и экс-заместителя главы Минюста — ГБР 17 июля, 14:48 Беглец Янукович (Фото:Скриншот/Youtube/ТСН)

В суд направлено обвинительное заключение в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Украины относительно захвата ими государственной власти в 2010 году, сообщило ГБР в понедельник, 17 июля.

В ведомстве заявили, что работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

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В ГБР рассказали, что следствием установлено, что в сентябре — октябре 2010 года Янукович и заместитель министра юстиции Украины неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины.

В связи с длительным сокрытием бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.

Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года конфисковал имущество Виктора Януковича — его недвижимость, участки, паркоместа, деньги на счетах, а также 537 культурных ценностей, среди которых книги, иконы, картины, мебель, часы, сабли, ружья и пушку XIX века.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье.