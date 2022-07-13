В Стамбуле стартовали переговоры о разблокировании экспорта украинского зерна

13 июля, 15:38
Судьбу экспорта зерна будут обсуждать представители Украины, Турции, РФ и ООН (Фото:pixabay/pexels)

Судьбу экспорта зерна будут обсуждать представители Украины, Турции, РФ и ООН (Фото:pixabay/pexels)

В среду, 13 июля, в Стамбуле стартовали четырехсторонние переговоры о разблокировании украинских портов для возобновления экспорта ее зерна на международный рынок.

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Об этом со ссылкой на официального представителя турецкой делегации сообщает AFP.

Во время переговоров будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для вывоза зерновых из заблокированных РФ украинских портов.

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Кроме представителей Киева, Москвы и Анкары во встрече примут также участие делегаты от ООН.

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После начала полномасштабного вторжения Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море, чтобы предотвратить экспорт зерна.

При этом кремлевский режим также препятствует его вывозу поездами, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с урожаем.

Таким образом Кремль пытается спровоцировать голод в странах третьего мира, который, по его задумке, приведет к волне миграции в Европу, чтобы оказать таким образом давление на ЕС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Турция Российская агрессия ООН Зерно Стамбул Война России против Украины Продовольственный кризис

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