В Стамбуле стартовали переговоры о разблокировании экспорта украинского зерна
Судьбу экспорта зерна будут обсуждать представители Украины, Турции, РФ и ООН (Фото:pixabay/pexels)
В среду, 13 июля, в Стамбуле стартовали четырехсторонние переговоры о разблокировании украинских портов для возобновления экспорта ее зерна на международный рынок.
Об этом со ссылкой на официального представителя турецкой делегации сообщает AFP.
Во время переговоров будут обсуждаться модальности функционирования морских коридоров для вывоза зерновых из заблокированных РФ украинских портов.
Кроме представителей Киева, Москвы и Анкары во встрече примут также участие делегаты от ООН.
После начала полномасштабного вторжения Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море, чтобы предотвратить экспорт зерна.
При этом кремлевский режим также препятствует его вывозу поездами, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с урожаем.
Таким образом Кремль пытается спровоцировать голод в странах третьего мира, который, по его задумке, приведет к волне миграции в Европу, чтобы оказать таким образом давление на ЕС.
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