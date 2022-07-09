«Имеет „папочки“ на всех. И на Ермака». Почему Татаров «критичен для власти» и остается в Офисе президента — Юрчишин рассказал две теории 9 июля, 21:49 Эксклюзив НВ Олег Татаров получил звание заслуженного юриста Украины (Фото:zib.com.ua)

Конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией.

В письме немало рассказывается о заместителе Ермака — Олеге Татарове, который занимается в ОП вопросами борьбы с коррупцией. В обращении утверждается, что Татаров откладывал назначение главы независимого антикоррупционного органа более года, в результате чего Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) перестали функционировать.

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Кроме того, в письме Спартц вспомнила, что Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения, а его дело якобы было неправомерно передано обычному прокурору и закрыто. Она напомнила, что он также был высокопоставленным сотрудником МВД при экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

Член антикоррупционного комитета и народный депутат фракции Голос Ярослав Юрчишин в эфире Радио НВ рассказал две теории, почему при всей одиозности Татаров остается настолько «критическим для власти».

Ярослав Юрчишин народный депутат, член антикоррупционного комитета

Первая. На нем сконцентрированы все механизмы влияния в правоохранительных структурах, потому что он понимает, как работает эта система. На его дне рождения был замечен [Алексей] Симоненко — это заместитель генерального прокурора, подписывавший все политические дела. Он лично курировал конкурс (если это можно назвать конкурсом) на должность руководителя Государственного бюро расследований.

Он сейчас ведет дело о том, чтобы заменить [главу Службы безопасности Украины Ивана] Баканова на своего партнера по службе в МВД во времена Януковича [Василия] Малюка — это первый заместитель председателя СБУ. Баканов попал в немилость к президенту из-за фактически своего отсутствия в начале военного положения.

На самом деле господин Татаров очень конкретно сконцентрировал все возможные полномочия в правоохранительной системе, не имея никаких формальных причин. Поэтому он нужен как точка сборки. То есть через него курируется карательная система, а у нас, что вполне логично в военное время, происходит определенная концентрация власти, и контроль правоохранительных структур критически необходим для власти.

Вторая причина — это так называемый механизм управления папочками. Это работало в Советском Союзе: фактически на каждого чиновника была папочка, где было написано все, что может очернить. И при нужных обстоятельствах [папочка доставалась]. Здесь или шантаж и человек делает все, что нужно, или «ломание» [человека] через судебную систему, правоохранительные органы.

В Украине эта практика была очень популярна во времена [президентства Леонида] Кучмы и возродилась во времена Януковича. Демократические президенты пытались этим не злоупотреблять, хотя компромат собирают повсюду — в Соединенных штатах, в Европе. К сожалению, это распространенная практика: слабости у людей есть, не использовать их другие люди не могут. Но.

Есть информация, что у Татарова есть банально папочки на всех, в том числе и на своего шефа — Ермака. На президента — сомневаюсь, [что есть компромат]. Президент [Владимир Зеленский] - человек, пришедший извне и максимум, что ему можно забросить, это то, что он выступал на корпоративах у других политиков, но, наверное, независимо от политического лагеря. Плюс на президента сейчас компромат не действует как явление: его поведение во время военных действий четко убедило подавляющее большинство общества. Но на Ермака, на других влиятельных персонажей в команде президента, наверное, такие папочки есть.

А что в тех папочках? Если допустить то, что госпожа Спартц по крайней мере в том права, что Татаров до сих пор имеет коммуникацию с Россией, то может быть очень и очень много разнообразного.

Поэтому я скептичен по поводу того, что тихонько сменят Олега Татарова. Таких оснований у президента было предостаточно. Но пока он надежный боец в Офисе президента. К сожалению, боец не за европейские ценности, не за демократию, а за блокирование этих процессов.

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