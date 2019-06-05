В спортивном костюме из тренажерного зала. Зеленский рассказал об отношении к правительству Гройсмана
В правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана есть профессионалы, поэтому он и продолжает работать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире 1+1.
«Я не знаю их очень близко, это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать», — сказал он.
Во время включения Зеленский находился в Брюсселе, куда он прибыл со своим первым зарубежным визитом в качестве президента накануне.
Он был одет в спортивный костюм и отвечал на вопросы из тренажерного зала.
Зеленский выразил уверенность, что до досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства ему удастся познакомиться с министрами ближе.
«Я уверен, что все из них профессионалы. Но кто из них способен сделать новое для Украины, потому что тут должны быть не шаги, а прыжки», — подчеркнул украинский президент.
Говоря об и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун Зеленский подчеркнул, что к ней относятся по-разному.
«У меня есть другой доктор, у моей семьи», — сказал он.
С министром образования Лилией Гриневич Зеленский не знаком, но слышал, что она «очень неплоха».
Министра иностранных дел Павла Климкина он назвал «профессиональным дипломатом».
Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.
Он также создал политическую партию Украинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.
Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.