В спортивном костюме из тренажерного зала. Зеленский рассказал об отношении к правительству Гройсмана Сегодня, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео/YouTube Сніданок з 1+1 Зеленский не знает министров Кабмина Гройсмана близко Скриншот с видео/YouTube Сніданок з 1+1

В правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана есть профессионалы, поэтому он и продолжает работать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире 1+1.

«Я не знаю их очень близко, это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать», — сказал он.

Во время включения Зеленский находился в Брюсселе, куда он прибыл со своим первым зарубежным визитом в качестве президента накануне.

Он был одет в спортивный костюм и отвечал на вопросы из тренажерного зала.

Зеленский выразил уверенность, что до досрочных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства ему удастся познакомиться с министрами ближе.

«Я уверен, что все из них профессионалы. Но кто из них способен сделать новое для Украины, потому что тут должны быть не шаги, а прыжки», — подчеркнул украинский президент.

Говоря об и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун Зеленский подчеркнул, что к ней относятся по-разному.

«У меня есть другой доктор, у моей семьи», — сказал он.

С министром образования Лилией Гриневич Зеленский не знаком, но слышал, что она «очень неплоха».

Министра иностранных дел Павла Климкина он назвал «профессиональным дипломатом».

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Он также создал политическую партию Украинская стратегия. Он исключил участие в выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.