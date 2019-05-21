В списке партии Голос не будет действующих депутатов — Вакарчук Вчера, 00:37 799 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Gleb Garanich Святослав Вакарчук REUTERS / Gleb Garanich

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук не планирует включать действующих депутатов Верховной Рады в список своей политсилы на парламентских выборах.

Об этом он заявил в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

«У меня есть такая идея: чтобы в нашем списке, если выборы не будут проходить по новой системе, были совершенно новые лица, потому что на это есть запрос людей. Поэтому я буду предлагать партии принять такое решение, чтобы действующих народных депутатов именно в списке у нас не было», — сказал Вакарчук.

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При этом он отметил, что в списке партии Голос будет много молодых и новых лиц, которые уже зарекомендовали себя и во власти, и в политике, и на местном уровне.

Вместе с тем он осознает, что в мажоритарных округах есть много порядочных и действенных народных депутатов, которые могут себя проявить, которые уже имели возможность в течение предыдущих пяти лет подтвердить свою эффективность.

«И мы с радостью некоторых из них поддержим и готовы подставить им плечо и идти вместе. Но сегодня в первую очередь надо заводить новых людей — людей с новым качеством политики, которые будут ставить интересы государства превыше всего», — уточнил Вакарчук.

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Он также подчеркнул, что парламент является сегодня «именно тем местом, где принимаются ключевые решения, которые влияют на судьбу и жизненную ситуацию каждого украинца».

«Именно парламент определяет наши возможности с точки зрения здравоохранения, образования, социального обеспечения — именно там принимаются законы, связанные со справедливостью. Именно оттуда начинаем эффективно бороться с коррупцией. Поэтому мы без колебаний приняли для себя решение, что мы идем в парламент, потому что мы хотим менять страну», — уточнил Вакарчук.

В то же время Вакарчук отметил, что партия Голос готова как к очередным, так и к внеочередным выборам в ВР.

«Мы готовы к выборам при срочной ситуации, досрочной ситуации, потому что сейчас не время думать о том, какие трудности или кто чего хотел. У нас нет времени и энергии, чтобы терять их на то, чтобы думать, кому это выгодно или нет. Мы хотим реализовать этот запрос на перемены, которых сегодня граждане самом деле хотят», — сказал Вакарчук.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.