В Совет общественного контроля при бюро расследований вошли 15 человек

Во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений

К членству в Совете общественного контроля при Государственном бюро расследований утвердили 15 человек. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на экс-прокурора, менеджера группы Реформа органов правопорядка РПР, StateWatch Владимира Петраковского.

В состав СОК вошли:

Василий Апасов, Общественный союз "Общественный контроль и порядок";

Максим Болдин, Общественная организация "Центр правового анализа и исследования политических рисков";

Вольвак Александр, Общественная организация "Научно-исследовательский институт верховенства права и правосудия";

Ростислав Дмитрусь, Общественная организация "Сила украинского духа";

Сергей Иванов, Общественная организация "Общественный люстрационный комитет";

Анна Колесник, Общественный союз "По защите прав человека";

Денис Колесников, Общественная организация "Граждане Днепропетровщины";

Надежда Коренная, Общественная союз "Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО";

Екатерина Кувита, Общественная союз "Достоинство";

Наталья Мамченко, Общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах власти";

Максим Марчук, Всеукраинская общественная организация "Союз общественных организаций Украины" Народный Совет ";

Ростислав Попович, Общественная организация "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право";

Игорь Проценко, Общественная организация "Стоп нелегал»;

Ярослав Романенко, Общественная организация "Демократическая защита";

Анатолий Свирид, Общественная организация "Сердца киборгов".

Петраковский заявил, что во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений, однако прослеживалась некоторая закономерность.

"Наблюдался четкий тренд – формировались группы, которые голосовали друг за друга и из-за этого был большой отрыв", – отметил он.

Во время подсчета голосов произошел еще один инцидент: выбыл один из кандидатов, который получил 19 голосов. По словам Петраковского, человек "просто ушел", потому что "все слишком долго продолжалось".

Из-за этого инцидента члены избирательной комиссии написали особое мнение. В нем они заявляют, что подсчет голосов был не совсем корректен, сообщил Петраковский.

20 декабря 2017 Кабинет министров Украины принял постановление относительно Положения о Совете общественного контроля и Порядка формирования состава Совета. Совет общественного контроля создается с целью обеспечения прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Государственного бюро расследований, основными его задачами является обеспечение прозрачности и осуществление гражданского контроля за деятельностью Бюро, содействие взаимодействию Бюро с общественными объединениями, другими институтами гражданского общества по вопросам, связанным с деятельностью Бюро, и содействие учету Бюро общественного мнения при реализации им возложенных на него задач.