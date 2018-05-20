В СНГ отреагировали на планы Украины отозвать своих представителей

Украина с 2014 года не назначала своих представителей - СНГ

В Содружестве независимых государств (СНГ) выразили удивление указом президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

Глава пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, что, по его словам, оставались без последствий.

Об этом пишет Радио Свобода.

По его словам, сейчас в аппарате исполкома СНГ нет представителей от Украины. Как он отметил в комментарии российскому агентству РИА Новости, которое цитирует украинское издание, к 2014 году в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Однако в дальнейшем Киев отозвал своих представителей и новых не назначал.

Напомним, 19 мая президент Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ). В то же время официальный Киев выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признание дипломов и трудоустройства.

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