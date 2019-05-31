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В СНБО отреагировали на скандальное заявление Шефира о языковом законе

31 мая, 18:53
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В СНБО отреагировали на скандальное заявление Шефира о языковом законе - фото

НВ

Александр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прокомментировал предложение совладельца Студии Квартал 95 Бориса Шефира отменить языковой закон.

По словам Данилюка, каждый гражданин Украины, в том числе Борис Шефир, имеет собственную точку зрения.

«Государство руководствуется принятыми законами. Поэтому не надо это как-то связывать. Нас много, у каждого могут быть совершенно разные точки зрения. Давайте будем толерантными», - сказал он.

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Секретарь СНБО отметил, что его позиция относительно закона об украинском языке отличается от взглядов Шефира.

«У меня взгляды абсолютно отличаются... У него могут быть свои взгляды, у меня могут быть свои взгляды... Однако есть позиция государства», - добавил он.

Напомним, что Борис Шефир в одном из интервью критически высказался об принятии языкового закона и квот для украинского языка.

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По его мнению, закон о языке надо отменить, а квоты - пересмотреть. Он считает, что это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В АП уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Теги:   Украинский язык Александр Данилюк Владимир Зеленский Борис Шефир СНБО

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