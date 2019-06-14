В Слуге народа рассказали о своих политтехнологиях в предвыборной кампании 14 июня, 08:20 Цей матеріал також доступний українською Слуга народа via Facebook Глава штаба Слуги народа рассказал о политтехнологиях партии Слуга народа via Facebook

У Слуги народа нет единого политтехнолога, а саму предвыборную кампанию в политсиле позиционируют как третий тур президентских выборов.

Как рассказал глава штаба и седьмой номер в списке партии Александр Корниенко в интервью Украинской правде, у Слуги народа нет единого политтехнолога.



«Мы — новая политсила, у нас такого нет. Нет нужды, чтобы какой-то политтехнолог что-то придумывал. У нас гибкая командная работа. Если брать по скиллам, то я политтехнолог. Но сейчас занимаюсь управленческой и представительской деятельностью», — сказал он.

При этом он отметил, что идея логотипа и цветов партии принадлежит сотрудникам диджитал-отдела.

«Это предложил Михаил Федоров и его диджитал-отдел, они занимаются брендированием», — отметил Корниенко.

Кроме того, он добавил, что он и его однопартийцы воспринимают парламентскую предвыборную гонку как продолжение президентской кампании.

«Нам надо завершить победу. У нас есть нокдаун, но нокаута нет. Поэтому для нас выборы в парламент — это фактически третий тур», — заявил глава штаба.