В Слуге народа рассказали о своих политтехнологиях в предвыборной кампании
У Слуги народа нет единого политтехнолога, а саму предвыборную кампанию в политсиле позиционируют как третий тур президентских выборов.
Как рассказал глава штаба и седьмой номер в списке партии Александр Корниенко в интервью Украинской правде, у Слуги народа нет единого политтехнолога.
«Мы — новая политсила, у нас такого нет. Нет нужды, чтобы какой-то политтехнолог что-то придумывал. У нас гибкая командная работа. Если брать по скиллам, то я политтехнолог. Но сейчас занимаюсь управленческой и представительской деятельностью», — сказал он.
При этом он отметил, что идея логотипа и цветов партии принадлежит сотрудникам диджитал-отдела.
«Это предложил Михаил Федоров и его диджитал-отдел, они занимаются брендированием», — отметил Корниенко.
Кроме того, он добавил, что он и его однопартийцы воспринимают парламентскую предвыборную гонку как продолжение президентской кампании.
«Нам надо завершить победу. У нас есть нокдаун, но нокаута нет. Поэтому для нас выборы в парламент — это фактически третий тур», — заявил глава штаба.