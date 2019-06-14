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В Слуге народа рассказали о своих политтехнологиях в предвыборной кампании

14 июня, 08:20
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В Слуге народа рассказали о своих политтехнологиях в предвыборной кампании - фото

Слуга народа via Facebook

Глава штаба Слуги народа рассказал о политтехнологиях партии

У Слуги народа нет единого политтехнолога, а саму предвыборную кампанию в политсиле позиционируют как третий тур президентских выборов.

Как рассказал глава штаба и седьмой номер в списке партии Александр Корниенко в интервью Украинской правде, у Слуги народа нет единого политтехнолога.

«Мы — новая политсила, у нас такого нет. Нет нужды, чтобы какой-то политтехнолог что-то придумывал. У нас гибкая командная работа. Если брать по скиллам, то я политтехнолог. Но сейчас занимаюсь управленческой и представительской деятельностью», — сказал он.

При этом он отметил, что идея логотипа и цветов партии принадлежит сотрудникам диджитал-отдела.

«Это предложил Михаил Федоров и его диджитал-отдел, они занимаются брендированием», — отметил Корниенко.

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Кроме того, он добавил, что он и его однопартийцы воспринимают парламентскую предвыборную гонку как продолжение президентской кампании.

«Нам надо завершить победу. У нас есть нокдаун, но нокаута нет. Поэтому для нас выборы в парламент — это фактически третий тур», — заявил глава штаба.

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Теги:   партия Слуга народа

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