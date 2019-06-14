В Слуге народа рассказали, как выберут кандидатов на пост премьер-министра 14 июня, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Слуги народа В Слуге народа хотят добавить малоизвестных кандидатов на пост премьера Пресс-служба Слуги народа

В партии Слуга народа предлагают добавить малоизвестные фамилии в список кандидатур на должность премьер-министра.

Об этом в интервью Украинской правде заявил глава штаба политсилы и седьмой номер в списке Александр Корниенко.



«Мы еще людей поспрашиваем, кого они хотят видеть премьером. Может они хотят видеть (Юрия) Бойко или (Юлию) Тимошенко, потому что их в списке написали, а остальных не написали», — сказал он.

По его словам, сейчас в партии идут дискуссии не о кандидатуре, а о том, каким премьер должен быть.

«Это должен быть технократ, отвязанный от политики, но с проблемой контактов с политиками, или это будет политик с политической ответственностью, но с проблемой технократизма и управления. Возможно какой-то третий вариант. Здесь надо дискутировать. Мы дискутируем», — объяснил Корниенко.

Согласно данным соцопросов, 12,9% украинцев хотели бы видеть на посту нового премьер-министра сопредседателя Оппозиционной платформы-За життя Юрия Бойко, 11,3% опрошенных хотели бы, чтобы новое правительство возглавила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.