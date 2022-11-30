Елена Шуляк рассказала, кто будет платить за демонтаж незаконных застроек после реформы 30 ноября, 18:25 Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)

Елена Шуляк, председатель партии Слуга народа, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти считает, что после принятия реформы градостроительства незаконные застройки исчезнут как явление из-за более жесткой уголовной ответственности и штрафов для нарушителей.

Об этом она заявила на презентации «Реформы восстановления».



«Мы значительно повышаем штрафы, которые будут достигать более 10 млн гривен, если нарушается законодательство в сфере культурного наследия. Будут отвечать: подрядчики, заказчики, экспертные и проектные организации — все участники строительного процесса прописаны в виде наложения штрафов», — пояснила она.

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Добавив, что все это предусмотрено законопроектом ( 5877) по реформе местостроения, где также появится норма о более жесткой уголовной ответственности.



По ее мнению, это остановит строительство " таких домов-монстров, которые есть в Киеве на Подоле". «Нынешняя ответственность минимальна и искажавший наши города не понес такой наказания», — сказала Шуляк.



Отвечая на вопрос: за чей счет будут проводиться демонтаж незаконных сооружений, глава партии СН пояснила, что согласно закону, который будет принят вскоре, местные власти будут обязаны жестко мониторить строящуюся в городе территории. Поэтому следующие «дома-монстры» не появятся.

В этих условиях, никаких дополнительных затрат на снос никто не будет нести.

" Мы делаем достаточно сильный орган градостроительного надзора — градостроительная палата и министрство [инфраструктуры] и мы в законе прописываем, что все нарушения будут фиксироваться в единой системе. Это будет видеть министерство и общественность", — объяснила Шуляк.

Санкции за нарушение для заказчиков строительных работ Реформа містобудування / Фото: СН