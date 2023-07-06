В Слуге народа заявили, что исключат из фракции Людмилу Марченко, если будет доказана вина ее помощницы 6 июля, 00:46 Помощницу Людмилы Марченко подозревают в получении взятки (Фото:Людмила Марченко/Facebook)

Пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук прокомментировала обыски у народного депутата Людмилы Марченко, чью помощницу подозревают в получении взятки.



Об этом сообщает Украинская правда.

Палийчук сообщила, в частности, что «фракция изучит все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины примет решение об исключении из фракции, как мы это делали уже много раз».

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«Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час, — это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка», — заявила Палийчук.

5 июля детективы НАБУ разоблачили помощницу действующего нардепа Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему Шлях. Марченко проверяют на причастность к преступлению, у нее дома в Тернопольской области прошли обыски.