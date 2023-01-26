Слуга народа не может собрать голоса для исключения Тищенко из фракции — УП 26 января, 21:39 Николай Тищенко (Фото:Николай Тищенко / Facebook)

Партия Слуга народа не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции нардепа Николая Тищенко, который попал в скандал после своей поездки в Таиланд во время войны, сообщает Украинская правда.

По информации источника издания в СН, во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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«Голосов нет за исключение из фракции СН», — добавил собеседник.

26 января посольство Украины анонсировало поездку Тищенко в Таиланд, где на 27 января у него якобы запланирована встреча «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины».

Поездка нардепа возмутила пользователей соцсетей, журналистов, общественных деятелей.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.