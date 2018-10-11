В Славянске депутат от Оппоблока появился в форме Великого войска донского

Депутат Славянского городского совета от Оппозиционного блока Виктор Винниченко появился в форме Великого войска донского.
Об этом рассказал экс-боец батальона Артемовск, журналист Виталий Овчаренко в Facebook.
Великое войско донское принимает участие в войне против Украины.
Также Овчаренко опубликовал видео, на котором Винниченко присутствует на похоронах российских террористов в 2014 году.
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