В штабе Зеленского скрывают сотрудничество с адвокатом Коломойского - расследование Вчера, 21:47 1950 Цей матеріал також доступний українською Кристина Бердинских / НВ В штабе называют Андрея Богдана "давним другом Зеленского" Кристина Бердинских / НВ

Адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан скрыто работает в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, говорится в расследовании программы Наші гроші.

Журналисты выяснили, что после первого тура один из трех автомобилей, записанных на "тайного агента Богдана", два дня подряд замечали возле штаба Зеленского в Киеве. Из автомобиля выгрузили и занесли в штаб несколько пакетов.

По данным расследователей, Андрей Богдан, который в 2014 году получил должность советника экс-главы Днепропетровской ОГА Коломойского, системно летает к украинскому олигарху за границу.

В материале указывается, что после того как Коломойский переехал в Тель-Авив в конце 2018 года, Богдан ежемесячно летал в Израиль. В прошлом году Богдан 20 раз летал в Женеву, где до переезда работал олигарх.

"Роль Богдана в решении вопросов для Коломойского значительная, в частности, он доверенный специалист по разрешению уголовных производств олигарха... Сейчас важно, что этот человек сидит в штабе Зеленского, и настоящие проблемы начинаются тогда, когда спросить у штаба Зеленского, что там Богдан делает", - говорится в сюжете.

На запрос журналистов о роли Богдана в штабе Зеленского заявили, что адвокат Коломойского является "другом, который забег поддержать шоумена".

"Он участвует как старый друг Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем", - пояснил член штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин добавил, что во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, которая состоялась 3 апреля, адвокат Богдан выступал как представитель штаба Зеленского.

Напомним, что Андрея Богдана впервые заметили в штабе шоумена Зеленского в день выборов. В комментарии журналисту НВ он заявил, что давно дружит с Зеленским.