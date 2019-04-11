В штабе Зеленского прокомментировали возможность переговоров с "Л/ДНР" Сегодня, 15:12 2993 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Разумков считает малоэффективными прямые переговоры с террористами НВ

Представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что переговоры с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" малоэффективны, поскольку все решения принимают в Кремле.

На вопрос журналиста BBC News Украина о том, допустимы ли переговоры с представителями "Л/ДНР", он ответил: "Это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".

По словам представителя штаба Зеленского, так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а все решения по Донецку и Луганску принимаются в РФ.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения", - сказал он.

"Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - добавил он.

Напомним, что Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы.