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В штабе Зеленского прокомментировали возможность переговоров с "Л/ДНР"

Сегодня, 15:12
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В штабе Зеленского прокомментировали возможность переговоров с "Л/ДНР" - фото

НВ

Дмитрий Разумков считает малоэффективными прямые переговоры с террористами

Представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что переговоры с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" малоэффективны, поскольку все решения принимают в Кремле.

На вопрос журналиста BBC News Украина о том, допустимы ли переговоры с представителями "Л/ДНР", он ответил: "Это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу".

По словам представителя штаба Зеленского, так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а все решения по Донецку и Луганску принимаются в РФ.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения", - сказал он.

"Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно", - добавил он.

Напомним, что Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы.

Теги:   ЛДНР Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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