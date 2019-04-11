В штабе Зеленского подтвердили готовность к дебатам на Олимпийском 19 апреля Сегодня, 15:00 900 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich/REUTERS Дебаты между Зеленским и Порошенко состоятся накануне "дня тишины" Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich/REUTERS

В команде шоумена Владимира Зеленского подтвердили его готовность к предвыборным дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны состояться 19 апреля на НСК Олимпийский в Киеве.

Об этом в интервью BBC Украина заявил один из главных спикеров его штаба Дмитрий Разумков.

"Планируем так, как это предусмотрено действующим законодательством - последняя пятница перед днем тишины, 19 апреля. Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе", - подчеркнул он.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.