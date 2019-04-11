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Спецтема: Выборы президента Украины

В штабе Зеленского оценили возможность сотрудничества с Медведчуком

Сегодня, 15:35
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В штабе Зеленского оценили возможность сотрудничества с Медведчуком - фото

НВ

Разумков заявил, что не видит эффективности в работе Медведчука

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не ведет никаких контактов с представителем партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кумом президента России Виктором Медведчуком. 

Об этом рассказал политтехнолог кампании шоумена Дмитрий Разумков в интервью ВВС Украина.

"Нет. Никаких контактов с Медведчуком команда не ведет", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что на данный момент есть различные механизмы взаимодействия.

"Но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича. Он был назначен человеком, отвечающим за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат", - резюмировал политтехнолог.

Ранее в штабе Зеленского озвучили первые шаги шоумена в случае его избрания на пост президента Украины. Среди прочего назывались намерения вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника в вопросе обмена пленными.

Позже нынешний глава государства Петр Порошенко в интервью НВ заявил, что Медведчук был единственным каналом связи с Владимиром Путиным, который оказался неэффективным

"У него была одна функция - освобождение заложников из подвалов на оккупированных территориях и из России", - добавил президент. 

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 61% украинцев, а Порошенко - 24%.

Теги:   Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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