В штабе Зеленского оценили возможность сотрудничества с Медведчуком
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не ведет никаких контактов с представителем партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кумом президента России Виктором Медведчуком.
Об этом рассказал политтехнолог кампании шоумена Дмитрий Разумков в интервью ВВС Украина.
"Нет. Никаких контактов с Медведчуком команда не ведет", - сказал он.
Разумков подчеркнул, что на данный момент есть различные механизмы взаимодействия.
"Но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича. Он был назначен человеком, отвечающим за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат", - резюмировал политтехнолог.
Ранее в штабе Зеленского озвучили первые шаги шоумена в случае его избрания на пост президента Украины. Среди прочего назывались намерения вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника в вопросе обмена пленными.
Позже нынешний глава государства Петр Порошенко в интервью НВ заявил, что Медведчук был единственным каналом связи с Владимиром Путиным, который оказался неэффективным.
"У него была одна функция - освобождение заложников из подвалов на оккупированных территориях и из России", - добавил президент.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
По данным последних опросов, Зеленского готовы поддержать 61% украинцев, а Порошенко - 24%.