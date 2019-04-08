В штабе Порошенко прокомментировали отказ главы Одесской ОГА уходить в отставку Сегодня, 19:26 2116 Цей матеріал також доступний українською oda.odessa.gov.ua Максим Степанов oda.odessa.gov.ua

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко допускают, что Кабмин в среду подаст президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Степанова, что окончательно решит вопрос его отставки.

Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан лишь после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", - цитирует Медведева Интерфакс-Украина.

Он отметил, что у Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решение.

Медведев подчеркнул, что комментарий по данной ситуации не входит в пределы его компетенции, поскольку он не является спикером администрации президента.

Ранее на сайте президента Украины Петр Порошенко появился указ об отстранении от занимаемой должности главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

Сам же Степанов заявил, что Порошенко вышел за пределы полномочий президента, определенных Конституцией и отказался считать себя уволенным.