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Спецтема: Выборы президента Украины

В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным

Сегодня, 08:04
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В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным - фото

Штаб Порошенко

Политическая реклама не намекает, что Зеленский - агент Кремля, отметили в штабе Порошенко

В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что агитационные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.

На странице избирательного штаба отмечается, что задача рекламы – "напомнить стране, в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

"Задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей", - говорится в сообщении.

В штабе Порошенко подчеркнули, что сюжет билборда не означает, что в команде действующего президента считают шоумена Владимира Зеленского агентом Кремля.

"Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, который позволит Кремлю взять Украину под контроль", - добавили в штабе.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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