В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
В избирательном штабе Петра Порошенко заявили, что агитационные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты.
На странице избирательного штаба отмечается, что задача рекламы –
"напомнить стране, в условиях таких внешних вызовов нужен сильный
президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный
и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным
авторитетом".
"Задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей", - говорится в сообщении.
В штабе Порошенко подчеркнули, что сюжет билборда не означает, что в команде действующего президента считают шоумена Владимира Зеленского агентом Кремля.
"Но мы твердо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, который позволит Кремлю взять Украину под контроль", - добавили в штабе.