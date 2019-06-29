Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В реформирование среднего образования в Украине вложено уже около $7 млрд — Гройсман

Вчера, 20:06
605
Цей матеріал також доступний українською

Владимир Гройсман / Facebook

На реформирование системы среднего образования в Украине из бюджета ушло уже около 7 млрд гривен.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

«В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн. А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировке учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу», — отметил он.

По словам Гройсмана, с системой образования он знакомых с самого детства.

«Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда — педагоги. Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал», — поделился воспоминаниями глава правительства.

Читайте также:

Гройсман предлагает установить предельные цены на тепло и горячую воду по Украине для снижения нынешних

«Всю свою жизнь я был рядом с педагогами и, как бы ни сложилась в дальнейшем, считаю восстановление уважения к учителю своим личным задачей», — отметил Гройсман.

Теги:   Владимир Гройсман Реформа образования Реформа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 12:08

img
Экс-глава ЦРУ: Война на Донбассе — не замороженный конфликт, как многие хотят думать
Футбол

Сегодня, 14:40

img
Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ
Политика

Вчера, 22:08

img
ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили для участия в выборах в Раду

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
22360
Политика

Сегодня, 00:16

img
Парасюку окончательно отказали в участии в парламентских выборах
7274
Политика

28 июня, 21:15

img
СБУ прокомментировала переговоры Медведчука с боевиками на Донбассе
7097

Новости Одессы

img
Одесситы успешно выступили на международном фестивале Leopolis Jazz Fest 2019
img
Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
img
В Аккермане появится новое футбольное поле (политика)