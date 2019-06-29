В реформирование среднего образования в Украине вложено уже около $7 млрд — Гройсман Вчера, 20:06 605 Цей матеріал також доступний українською Владимир Гройсман / Facebook Владимир Гройсман / Facebook

На реформирование системы среднего образования в Украине из бюджета ушло уже около 7 млрд гривен.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.



«В реформу среднего образования уже вложили около 7 млрд грн. А это новое оборудование, новые подходы к обучению детей и стажировке учителей. Далее реформа должна охватить всю среднюю школу», — отметил он.

По словам Гройсмана, с системой образования он знакомых с самого детства.

«Я пошел в школу, когда мне было 2 года. Хоть это и звучит как шутка, но это шутка только наполовину. Моя мама была учительницей. И не только мама, большая часть семьи, начиная с деда — педагоги. Тогда меня, еще совсем малыша, мама брала за руку и приводила в школу. Я садился на последней парте, мама преподавала, а я слушал», — поделился воспоминаниями глава правительства.

«Всю свою жизнь я был рядом с педагогами и, как бы ни сложилась в дальнейшем, считаю восстановление уважения к учителю своим личным задачей», — отметил Гройсман.