В шаге от томоса. Порошенко выступил с обращением

29 ноября Священный синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил текст томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам.

НВ публикует полный текст и видео обращение президента.

Дорогие украинцы,

Сегодня на Святом священном Синоде Вселенского патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. Одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной православной церкви Украины. Ему и будет вручен томос об автокефалии.

Томос это - грамота о нашей духовной независимости. Украинская церковь становится одной из пятнадцати самостоятельных православных церквей, из которых и состоит вселенское православие.

Государство для этого уже все сделало, что могла и должно было сделать. Наши переговоры длились не один год.

Все от него зависящее сделал и Вселенский престол. Мы, украинцы благодарны его святейшеству Варфоломею за такую ​​любовь и такое внимание к Украине.

Остался всего один шаг до завершения процесса. Теперь уже нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского патриарха.

Москва - государство и русская церковь, эфэсбэшника и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах - не боялись никакого греха, лишь бы сорвать это решение.

Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость, и томос - это историческое событие на этом пути.

Слава Богу и слава Украине!