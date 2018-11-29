В шаге от томоса. Порошенко выступил с обращением

29 ноября Священный синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил текст томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам.
НВ публикует полный текст и видео обращение президента.
Дорогие украинцы,
Сегодня на Святом священном Синоде Вселенского патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. Одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви, а также принято решение о созыве Объединительного православного собора. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Участники собора изберут предстоятеля независимой автокефальной православной церкви Украины. Ему и будет вручен томос об автокефалии.
Томос это - грамота о нашей духовной независимости. Украинская церковь становится одной из пятнадцати самостоятельных православных церквей, из которых и состоит вселенское православие.
Государство для этого уже все сделало, что могла и должно было сделать. Наши переговоры длились не один год.
Все от него зависящее сделал и Вселенский престол. Мы, украинцы благодарны его святейшеству Варфоломею за такую любовь и такое внимание к Украине.
Остался всего один шаг до завершения процесса. Теперь уже нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского патриарха.
Москва - государство и русская церковь, эфэсбэшника и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах - не боялись никакого греха, лишь бы сорвать это решение.
Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость, и томос - это историческое событие на этом пути.
Слава Богу и слава Украине!
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