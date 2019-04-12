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Спецтема: Выборы президента Украины

В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками

Сегодня, 03:49
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В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками - фото

скриншот Бойкот Партии Регионов / Facebook

В новом ролике грузовик не сбивает кандидата

В четверг вечером, 11 апреля, в сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается белый порошок.

Ролик появился на Facebook-странице Бойкот Партии Регионов со словами: "Теперь Аваков доволен?". 

Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Среди тех, кто репостнул видео - советник президента Украины Юрий Бирюков.

Он распространил ролик, написав: "Уважаемое (где-то и кем-то) МВД. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ. Закрывайте дело".

Фото: скриншот Юрий Бирюков / Facebook

Напомним, что Нацполиция начала уголовное расследование по факту распространения ролика, на котором кандидата в президенты Украины сбивает грузовик. Дело открыли по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

В штабе шоумена обвинили в такой агитации штаб своего оппонента - нынешнего президента Петра Порошенко. Там также заявили о необходимости усилить охрану Зеленского.

В штабе Порошенко заявили, что не причастны к видеоролику.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Вирусные ролики Видео

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