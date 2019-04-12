В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками
В четверг вечером, 11 апреля, в сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается белый порошок.
Ролик появился на Facebook-странице Бойкот Партии Регионов со словами: "Теперь Аваков доволен?".
Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".
Среди тех, кто репостнул видео - советник президента Украины Юрий Бирюков.
Он распространил ролик, написав: "Уважаемое (где-то и кем-то) МВД. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ. Закрывайте дело".
Напомним, что Нацполиция начала уголовное расследование по факту распространения ролика, на котором кандидата в президенты Украины сбивает грузовик. Дело открыли по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
В штабе шоумена обвинили в такой агитации штаб своего оппонента - нынешнего президента Петра Порошенко. Там также заявили о необходимости усилить охрану Зеленского.
В штабе Порошенко заявили, что не причастны к видеоролику.