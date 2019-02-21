В СБУ раскрыли принцип работы "избирательной пирамиды", созданной для вмешательства в выборы
Служба
безопасности Украины рассказала о принципе работы так называемой
"избирательной пирамиды", созданной для вмешательства в результаты
президентских выборов.
Как сообщили в СБУ,
для реализации преступной схемы использовались "грязные наличные",
полученная незаконным путем при содействии представителей правоохранительных
органов.
"Реализация
проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой
"пирамиды": руководитель сектора, старший избирательного участка,
"десятки", "двадцатки", которые должны были обеспечить
необходимое, определенное каждому отдельно количество голосов в пользу
конкретного кандидата", - заявили в спецслужбе.
По словам
заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, размер оплаты незаконных услуг так
называемых "старших избирательных участков" и членов " десяток"
рос пропорционально приближению выборов.
При этом средства
на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще
до официального старта президентской кампании, а формирование
"пирамиды" продолжилось и после ее официального начала в январе 2019 года.
"Для этого
поступали новые транши наличности в иностранной валюте, которые конвертировались
в гривну и раздавались на местах. Объемы финансирования сети в различных
регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей,
размера округов и численности участковых комиссий", - отметили в
спецслужбе.
Ранее сообщалось,
что Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации схемы по вмешательству в
результаты выборов президента страны, организованной одним из депутатов
Верховной Рады.
По данным СМИ,
речь идет о нардепе от партии Батькивщина Валерие Дубиле.