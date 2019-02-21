В СБУ раскрыли принцип работы "избирательной пирамиды", созданной для вмешательства в выборы Вчера, 15:20 494 Цей матеріал також доступний українською СБУ Как рассказали в СБУ, "пирамиду" организовал один из депутатов Верховной Рады СБУ

Служба безопасности Украины рассказала о принципе работы так называемой "избирательной пирамиды", созданной для вмешательства в результаты президентских выборов.

Как сообщили в СБУ, для реализации преступной схемы использовались "грязные наличные", полученная незаконным путем при содействии представителей правоохранительных органов.

"Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора, старший избирательного участка, "десятки", "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно количество голосов в пользу конкретного кандидата", - заявили в спецслужбе.

По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, размер оплаты незаконных услуг так называемых "старших избирательных участков" и членов " десяток" рос пропорционально приближению выборов.

Фото: СБУ

При этом средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще до официального старта президентской кампании, а формирование "пирамиды" продолжилось и после ее официального начала в январе 2019 года.

"Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, которые конвертировались в гривну и раздавались на местах. Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий", - отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации схемы по вмешательству в результаты выборов президента страны, организованной одним из депутатов Верховной Рады.

По данным СМИ, речь идет о нардепе от партии Батькивщина Валерие Дубиле.