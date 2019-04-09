В СБУ прокомментировали информацию об отставке Грицака
Служба
безопасности Украины опровергла информацию о планах главы ведомства Василия
Грицака уйти в отставку, которую распространили пользователи соцсетей и
подконтрольные РФ СМИ.
Об этом говорится
в официальном заявлении СБУ в Facebook.
"Служба
безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется,
в том числе, подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании
главой СБУ Грицаком увольнения с занимаемой должности по собственному
желанию", - заявили в спецслужбе.
По словам самого
Грицака, подобные информационные фейки направленные на дестабилизацию
общественно-политической ситуации в Украине в условиях проведения
избирательного процесса.
"Если я
приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы
безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских
визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать
спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать,
несмотря на все российские фейки и слухи", - подчеркнул он.