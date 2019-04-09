В СБУ прокомментировали информацию об отставке Грицака Сегодня, 13:21 2260 Цей матеріал також доступний українською Лига.net В украинской спецслужбе назвали сообщения об отставке Грицака "фейками и слухами" Лига.net

Служба безопасности Украины опровергла информацию о планах главы ведомства Василия Грицака уйти в отставку, которую распространили пользователи соцсетей и подконтрольные РФ СМИ.

Об этом говорится в официальном заявлении СБУ в Facebook.

"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется, в том числе, подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании главой СБУ Грицаком увольнения с занимаемой должности по собственному желанию", - заявили в спецслужбе.

По словам самого Грицака, подобные информационные фейки направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях проведения избирательного процесса.

"Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи", - подчеркнул он.