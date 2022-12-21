Глава СБУ о Медведчуке в Ялте: Сначала, извините, тюрьма и вши, потом — обмен, а потом — яичница в Крыму 21 декабря, 14:25 Виктор Медведчук (Фото:Страна)

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал фото подозреваемого в госизмее Виктора Медведчука в оккупированном Крыму.

«Заказал яичницу в одном небольшом кафе — вот и все обстоятельства. Сначала, извините, тюрьма и вши, потом — обмен, а потом — яичница в Крыму», — сказал он в интервью Наталье Мосийчук.

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По словам Малюка, до этого Медведчук был «королем жизни».

«По крайней мере, он себя так чувствовал», — сказал он.

Глава СБУ заявил, что присутствием Медведчука в Крыму РФ хочет показать, что тот «жив и здоров».

Отвечая на вопрос, встречался ли Медведчук с Путиным после обмена, Малюк заявил, что он «больше убежден», что он встречался с диктатором.

В конце ноября во временно оккупированной Ялте заметили кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука со своей женой Оксаной Марченко.

В сообщении говорится, что видео было снято в Ялте. На опубликованных кадрах видно, что Медведчук и Марченко сидят в кафе и, видимо, ждут заказ.