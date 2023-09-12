Бабченко заявил, что СБУ открыла дело против него. Спецслужбы опровергли 12 сентября, 18:47 Аркадий Бабченко (Фото:Аркадий Бабченко / X)

Блогер и бывший российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что СБУ открыла в отношении него уголовное производство.

Однако Служба безопасности в комментарии NV опровергла эту информацию.

«Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства по отношению к бывшему российскому журналисту и блогеру Аркадию Бабченко не соответствует действительности», — заявили NV в пресс-службе СБУ.

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Ранее Бабченко на своей странице в X сообщил о том, что СБУ «открыла против него дело», однако он не назвал точную причину, указав лишь на то, что это связано «с критикой власти». Также спецслужбы якобы дали установку пограничникам «впустить его в страну, а затем отправить в Лукьяновское СИЗО».

В 2017 году Аркадий Бабченко покинул Россию из-за несогласия с режимом диктатора Владимира Путина. В 2018 году, во время его проживания в Украине, СБУ инсценировала его убийство, так как российские спецслужбы готовили покушение на журналиста. Инсценировка понадобилось, чтобы раскрыть их планы.

С 2020 года Бабченко находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ, а с 2023 года внесен в реестр «иностранных агентов».

Бабченко выехал из Украины в 2019 году, проживал в Израиле. Последнее время живет в Эстонии.