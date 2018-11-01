01 ноября 2018, четверг

В санкционном списке РФ есть "агенты Кремля", которых пытаются легализовать в Украине - нардеп

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По словам Березюка, введение Россией санкций является элементов гибридной войны

По словам Березюка, введение Россией санкций является элементов гибридной войны

После введение Россией ограничительных мер против 322 украинских граждан и 68 компаний глава фракции Самопомич в Верховной Раде Олег Березюк, который также фигурирует в санкционном списке, заявил, что в нем могут быть и агенты Кремля.

По его словам, таким образом Москва пытается их "легализовать" в Украине.

"Враг. Война. Как это может быть иначе? Становится все очевиднее. Маски начинают срываться. Но у меня есть еще одно мнение: многие люди, которые есть в том списке, - это легализация или усиление российских агентов в Украине, в том числе", - цитирует нардепа Интерфакс-Украина.

По словам Березюка, введение Россией санкций против Украины является одним из элементов гибридной войны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины.

Кто попал в санкционный список РФ

Напомним, 2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Ограничительные меры введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в незаконно аннексированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации на полуострове, боевиков кремлевских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии и к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России.

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