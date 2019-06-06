В Самопомочи объяснили низкий рейтинг партии обидой избирателей на Садового Сегодня, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый/Facebook В партии считают, что избиратели обижены на Садового Андрей Садовый/Facebook

Народный депутат от фракции Самопомочь Любомир Зубач заявил, что снижение рейтинга политсилы связано с тем, что избиратели обиделась на снятие Андрея Садового на президентских выборах в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает Громадське.

«Избиратели Самопомочи — это люди свободные, самодостаточные, которые имеют свое мнение. И не было такого, что они проголосовали так, как решили руководящие органы Самопомочи. Они принимали свои решения и так, мягко говоря, не все голоса перешли к господину Гриценко. И мы, я думаю, имеем этот вопрос, что рейтинг немножко просел, в том числе с тем, что наши избиратели на нас немножко обиделись. Потому что они имели большие надежды, кампания (Садового на выборах — ред.) динамично развивалась», — сказал он.

По словам депутата, Садовый получил бы хороший результат на выборах.

«Но мы хотели результат не для себя, а результат для страны. Поэтому сейчас мы фактически работаем для того, чтобы это доверие вернуть и получить еще большую », — отметил Зубач.