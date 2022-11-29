Зеленский — о российских обстрелах: Ни на что не способны, кроме разрухи, у них на территории словно прошла война 29 ноября, 00:09 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 28 ноября, прокомментировал российские обстрелы и заявил, что оккупанты не способны ни на что, кроме разрухи.

Глава государства сообщил, что только за неделю страна-террорист РФ 258 раз обстреляла 30 населенных пунктов Херсонской области. Также оккупанты повредили насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.



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«Ну что о них сказать? Вот это и есть истинная суть тех случайных „товарищей“, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война — это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют. И то, что они делают сейчас против Украины — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет местом для разрухи и «никогда не примет порядки от «товарищей из Москвы».

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Владимир Зеленский говорил, что Россия готовит новые ракетные атаки: «…Неделя, которая начинается, может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится».