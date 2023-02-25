Британская разведка объяснила, почему РФ перестала массово атаковать иранскими дронами

25 февраля, 10:04
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Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранский дрон-камикадзе (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Как отмечают британские разведчики, у россиян иссяк запас иранских дронов. Приблизительно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании Россией этих БПЛА для удара по Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что отсутствие развертывания атак OWA-БПЛА предположительно свидетельствует о том, что Россия сократила свой текущий запас. Россия, по всей вероятности, будет искать пополнение запасов.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1629374055152332801

Как отмечается, ранее украинские Вооруженные Силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 с января по начало февраля 2023 года.

В разведке Британии добавили, что иранские дроны не дают хороших результатов в уничтожении целей, Россия, по всей вероятности, считает ее полезной приманкой, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Великобритания Разведка Иранские беспилотники

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