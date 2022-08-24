«Никто в ЕС не воевал бы, как Украина». Разговор с Виктором Ющенко — о непреодолимости нации и конце 400-летней российской колонизации 24 августа, 09:27 Эксклюзив НВ Третий президент Украины Виктор Ющенко (Фото:Віктор Ющенко / Facebook)

Его президентство началось сразу после Оранжевой революции, которая, как утверждают эксперты, продолжает жить в кошмарах российской элиты, ведь тогда удалось помешать поддерживаемому Кремлем кандидату Виктору Януковичу присвоить пост главы украинского государства.

Третий президент Виктор Ющенко считает, что Россия уже 400 лет пытается колонизировать Украину, но сейчас этому пришел конец. За 30 лет независимости нация укрепилась и, убежден он, агрессор уже нас никогда не покорит.

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В интервью Радио НВ Ющенко оценил, как украинцы борются с «самой длинной» армией в мире, насколько мощна поддержка Запада и рассказал, что страна должна сделать ради победы.

— Поздравляю с Днем независимости! Согласитесь, это для нас сейчас самый большой праздник. Враг, ведущий войну против Украины, надеялся, что нас уже не будет как страны, многих не будет как людей. А мы есть. Мы не просто существуем, мы победим! И думаю, для украинцев важно в этот день услышать ваши слова. Слава Украине!

— Героям слава! Я присоединяюсь и поздравляю всех со святым Днем нашей независимости! Праздником, о котором мечталось многим украинским поколениям. При нашей жизни он состоялся. Слава каждому украинцу и слава Украине!

— Виктор Андреевич, возвращаясь к временам вашего президентства, тогда у вас было понимание, что масштабное вторжение Российской Федерации произойдет? И что войны будут не только экономическими, газовыми или энергетическими, а будет и это страшное вторжение с убийством украинцев, разрушением наших городов?

— Все, что вы перечислили как последствия этого вторжения, оккупации, это патология. Чтобы пришли они в голову нормальному человеку, сложно допустить.

Да, много процветало разных идеологем о тихой российской оккупации, которая произошла за последние 400 лет. А это самый тяжелый наш колониальный период, когда отменялся наш язык, наша письменность, не было украинской книги, театра, киоска, газеты. Россия сначала вела войны, забиравшие твое осознание, а потом, когда уже язык чужой, память чужая, чужие газеты, театры, библиотеки, что у тебя осталось только своего? Твоя валюта и паспорт. Тогда надо звать в грязных сапогах российского солдата, он тебе приносит «русский мир» и эта идеологема уже упаковывается в агрессивную оккупацию.

Я скажу откровенно, что эти времена учат нас одному — на самом деле мы великая нация, на самом деле мы знаковые для того, чтобы мир, прежде всего европейский и в широком смысле, формировал свою повестку дня, где место Украины очень важно.

Мы укрепились за последние 30 лет: из квазинации стали нацией. Сны, которые снились не одному нашему поколению, как иметь свое государство, 30 лет назад увенчались новейшей независимостью.

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