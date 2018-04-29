В России политзаключенному Павлу Грибу продлили арест на два месяца

Октябрьский райсуд Краснодара продлил 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля, сообщает Громадське со ссылкой на отца заключенного Игоря Гриба.

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля. Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

Ранее отец Павла сообщал, что к сыну в российском СИЗО применяют психологическое давление, в том числе ограничивают в питаниии. Реальное состояние здоровья заключенного неизвестно, потому что к нему не пускают врачей. Отец добавил, что внешность Павла очень сильно изменилась.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017. Его отец, ранее работавший в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.

7 сентября генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о задержании Гриба в СИЗО Краснодара.

ФСБ РФ обвиняет его в "терроризме" (ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до 15 лет).