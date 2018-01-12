В ряде стран откроют 10 украинских визовых центров

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МИД собирается открыть 10 украинских визовых центров
Фото: flickr

МИД собирается открыть 10 украинских визовых центров

15 января 2018 года 10 украинских визовых центров начнут работать в 8 странах мира. В частности, предоставлять услуги иностранцам при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Фейсбук.

Визовые центры открываются в Анголе (Луанда), Египте (Каир), Индии (Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (Бейрут), Марокко (Рабат), Нигерии (Абуджа), Тунисе (Тунис).

Новые визовые центры будут взаимодействовать с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

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