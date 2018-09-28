В РФ потребовали извинений за обмазанные грязью автомобили российского посольства в Киеве

В посольстве России в Украине возмущены инцидентом, который произошел с их автомобилями возле Торгового представительства РФ в Киеве.

Напомним, 27 сентября на улице Щербаковского неизвестные расписали машины российского диппредставительства краской, обмазали грязью, а также сорвали номерные знаки и спустили колеса.

В посольстве РФ пожаловались, что украинские власти игнорируют их жалобы и не пытаются наказать участников антикремлевских акций.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины молча наблюдали, ничего при этом не предпринимая", - говорится в заявлении.

Кроме того, российские дипломаты потребовали от Украины "публичных извинений" и возмещения "причиненных материальных убытков".