28 сентября 2018, пятница

В РФ потребовали извинений за обмазанные грязью автомобили российского посольства в Киеве

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РФ также потребовала возмещение ущерба
Фото: Родион Шовкошитный/Facebook

РФ также потребовала возмещение ущерба

В посольстве России в Украине возмущены инцидентом, который произошел с их автомобилями возле Торгового представительства РФ в Киеве.

Напомним, 27 сентября на улице Щербаковского неизвестные расписали машины российского диппредставительства краской, обмазали грязью, а также сорвали номерные знаки и спустили колеса.

В посольстве РФ пожаловались, что украинские власти игнорируют их жалобы и не пытаются наказать участников антикремлевских акций.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Национальной гвардии Украины молча наблюдали, ничего при этом не предпринимая", - говорится в заявлении.

Кроме того, российские дипломаты потребовали от Украины "публичных извинений" и возмещения "причиненных материальных убытков".

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