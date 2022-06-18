В РФ отреагировали на заявление Арахамии о возобновлении переговоров после контрнаступлений ВСУ 18 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что переговоры Украины с Россией могут не состояться, поскольку «не будет с кем говорить».

Об этом он написал в Telegram.

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев.

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Ранее глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия сообщил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.



17 июня политолог Владимир Фесенко в эфире Радио НВ отмечал, что агрессивные посты Медведев пишет «в хмельном угаре».

«В России очень много шутят, что свои агрессивные посты Медведев пишет „под стаканом“, в хмельном угаре… [Его] отодвинули от власти, и он просто психует от того, что сейчас не влияет на реальные решения, и хочет продемонстрировать свою лояльность [российскому диктатору Владимиру] Путину и российским силовикам», — добавил Фесенко.

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