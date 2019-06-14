В РФ началась выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса 14 июня, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Alexander Ermochenko/Reuters Для получения паспорта РФ жителей ОРДЛО свозят в Ростовскую область автобусами Alexander Ermochenko/Reuters

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом со ссылкой на МВД России передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, желающих получить паспорт РФ по упрощенной программе привезли на автобусе из Донбасса в пункт выдачи в селе Покровское.

Также отмечается, что параллельно с этим выдача российских паспортов началась в городе Новошахтинске той же Ростовской области.

Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ на это Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Кроме того, она признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.

