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В РФ началась выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса

14 июня, 13:31
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В РФ началась выдача российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса - фото

Alexander Ermochenko/Reuters

Для получения паспорта РФ жителей ОРДЛО свозят в Ростовскую область автобусами

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом со ссылкой на МВД России передает Интерфакс-Украина.

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Как сообщается, желающих получить паспорт РФ по упрощенной программе привезли на автобусе из Донбасса в пункт выдачи в селе Покровское.

Также отмечается, что параллельно с этим выдача российских паспортов началась в городе Новошахтинске той же Ростовской области.

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Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ОРДЛО получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ на это Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Кроме того, она признала недействительными российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, и анонсировала в связи с этим персональные санкции.

Теги:   Ростовская область Донбасс ОРДЛО Гражданство Российский паспорт

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