В рамках ОСС на Донбассе ограничат передвижение

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На всей территории Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок пропуска

На всей территории Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок пропуска

В Донецкой и Луганской областях будет особый режим по передвижению в рамках операции объединенных сил. Об этом заявил на брифинге командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергея Наев. 

"Временный особый порядок, который там может действовать, включает определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из соображений обеспечения безопасности граждан. Одна из целей такого мероприятия – недопущение несанкционированного вывоза оружия и боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ из района конфликта", – отметил Сергей Наев.

Операция ОСС, стартовавшая 30 апреля, предусматривает, что на всей территории Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок пропуска. В рамках режима допуск граждан будет осуществляться по уровням. Зеленый предполагает неограниченный доступ, желтый – пребывание при наличии документов (в этой зоне проводится досмотр вещей и транспорта) и красный – пребывание лиц временно ограничено или запрещено. 

В зоне проведения операции могут находиться только те люди, которые там проживают, имеют родственников и документы. Также допуск имеют дипломаты или гуманитарные миссии.

Наев пояснил, что система блокпостов и КПП охватывает лишь рубеж вокруг районов, где проводится операция объединенных сил.

Он добавил, что ограничения передвижения является временным.

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