В Раду подали постановление об отзыве Шуфрича с должности руководителя комитета по свободе слова 19 сентября, 21:14 Нестор Шуфрич (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook)

Народные депутаты планируют отозвать подозреваемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Верховной Рады.

Инициаторами документа указанны спикер парламента Руслан Стефанчук и его вице-спикеры.

«Отозвать Шуфрича Нестора Ивановича — народного депутата Украины с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова вследствие обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей», — говорится в документе.

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15 сентября СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

Дома у него нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ, а также «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, который в частности содержал подпись кума Путина Виктора Медведчука.

Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене.

В тот же день Печерский райсуд отправил нардепа под арест на два месяца без права внесения залога.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, экс-нардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.



В СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

ГБР в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу. УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения.