Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Раду могут пройти до 60 представителей Голоса — глава штаба

14 июня, 09:29
Цей матеріал також доступний українською
В Раду могут пройти до 60 представителей Голоса — глава штаба - фото

РБК-Украина

Клименко рассказала об ожиданиях партии

Партия Святослава Вакарчука Голос может набрать на выборах в Верховную Рады 20%, заявила глава предвыборного штаба политической силы Юлия Клименко.

«Если мы берем наши пять-шесть процентов, согласно последней социологии, то есть потенциал роста еще на пятнадцать процентов — до 20−21%, если мы будем активно делать агитационную кампанию и пойдем в поля к людям, будем доносить им свои идеи», — пояснила она в интервью РБК-Украина.

Клименко также добавила, что в мажоритарных округах в парламент пройдут еще около 5−10 представителей Голоса.

«Если взять простую математику — 20% от 225 — это 45 человек. Мы рассчитываем, что 5−10 сильных мажоритарщиков точно будет. То есть ориентировочно в итоге это может быть 50−60 человек», — резюмировала он.

Читайте также:

Партия Голос. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы

Напомним, досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

По данным последних соцопросов, Голос набирает 6,4% и продолжает укреплять позиции.

Теги:   Святослав Вакарчук Голос Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 13:42

img
Зеленскому показали учения морской охраны в Азовском море
Политика

Сегодня, 08:44

img
Первые лица. Топ-10 кандидатов от партий, которые проходят в Раду
Бокс

Сегодня, 14:10

img
Усик отказался от своего последнего чемпионского титула

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25470
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8600
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6173

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной