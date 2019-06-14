В Раду могут пройти до 60 представителей Голоса — глава штаба 14 июня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Клименко рассказала об ожиданиях партии РБК-Украина

Партия Святослава Вакарчука Голос может набрать на выборах в Верховную Рады 20%, заявила глава предвыборного штаба политической силы Юлия Клименко.

«Если мы берем наши пять-шесть процентов, согласно последней социологии, то есть потенциал роста еще на пятнадцать процентов — до 20−21%, если мы будем активно делать агитационную кампанию и пойдем в поля к людям, будем доносить им свои идеи», — пояснила она в интервью РБК-Украина.

Клименко также добавила, что в мажоритарных округах в парламент пройдут еще около 5−10 представителей Голоса.

«Если взять простую математику — 20% от 225 — это 45 человек. Мы рассчитываем, что 5−10 сильных мажоритарщиков точно будет. То есть ориентировочно в итоге это может быть 50−60 человек», — резюмировала он.

Напомним, досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

По данным последних соцопросов, Голос набирает 6,4% и продолжает укреплять позиции.