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В Раде зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине

Сегодня, 13:59
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EPA

Президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года

Ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине.

Об этом сообщила у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращеннко.

"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - написала она.

Напомним, ранее Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

Голосование запланировано на 31 марта 2019 года.

Теги:   Россия Законопроект Президентские выборы в Украине 2019 Парламентские выборы

Спецтема   Выборы президента Украины

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