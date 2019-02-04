В Раде зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине Сегодня, 13:59 166 Цей матеріал також доступний українською EPA Президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года EPA

Ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине.

Об этом сообщила у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращеннко.

"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - написала она.

Напомним, ранее Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

Голосование запланировано на 31 марта 2019 года.