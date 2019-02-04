В Раде зарегистрирован законопроект о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Ряд народных
депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских
наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине.
Об этом сообщила у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращеннко.
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"На согласительном совете призвала коллег, чтобы ВР поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", - написала она.
Напомним, ранее Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.
Голосование запланировано на 31 марта 2019 года.