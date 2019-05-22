В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой первый проект закона.
Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Законопроект определен президентом как неотложный. Он предусматривает внесение изменений в закон Украины о публичных закупках по осуществлению закупок во время избирательного процесса.
Как сказано в пояснительной записке, предлагается определить, что действие закона о публичных закупках не будет распространяться на целый ряд случаев, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса.