Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского

Вчера, 11:34
4916
Цей матеріал також доступний українською
В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского - фото

АП

Владимир Зеленский определил свой первый законопроект как неотложный

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой первый проект закона.

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Законопроект определен президентом как неотложный. Он предусматривает внесение изменений в закон Украины о публичных закупках по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Как сказано в пояснительной записке, предлагается определить, что действие закона о публичных закупках не будет распространяться на целый ряд случаев, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса.

Теги:   Владимир Зеленский Законопроект

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057