В Раде зарегистрирован первый законопроект Зеленского Вчера, 11:34 4916 Цей матеріал також доступний українською АП Владимир Зеленский определил свой первый законопроект как неотложный АП

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой первый проект закона.

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Законопроект определен президентом как неотложный. Он предусматривает внесение изменений в закон Украины о публичных закупках по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Как сказано в пояснительной записке, предлагается определить, что действие закона о публичных закупках не будет распространяться на целый ряд случаев, если предметом закупки являются услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса.